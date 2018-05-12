Дания одержала четвертую победу на домашнем ЧМ-2018
Сборная Дании одержала победу над командой Южной Кореи в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу датчан, сообщает «Советский спорт».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Франс Нильсен, Йеспер Йенсен и Никлас Хардт.
Реклама
У южнокорейцев гол на счету Ки Сун Кима.
Для сборной Дании данная победа стала четвертой на мировом первенстве, команда расположилась на втором месте в турнирной таблице группы B.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.
Дания — Южная Корея — 3:1(0:0, 2:1, 1:0)
Голы: 1:0 – Нильсен (Нильсен) – 22:55 (5x5),
1:1 – Ким (Ким) – 24:18 (5x5),
2:1 – Йенсен (Бьеркстранд) – 32:14 (5x5),
3:1 – Хардт (Нильсен, Йенсен) – 56:35 (5x4)