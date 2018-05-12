Дания одержала четвертую победу на домашнем ЧМ-2018

Сборная Дании одержала победу над командой Южной Кореи в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу датчан, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Франс Нильсен, Йеспер Йенсен и Никлас Хардт.

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У южнокорейцев гол на счету Ки Сун Кима.

Для сборной Дании данная победа стала четвертой на мировом первенстве, команда расположилась на втором месте в турнирной таблице группы B.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.

Дания — Южная Корея — 3:1(0:0, 2:1, 1:0)

Голы: 1:0 – Нильсен (Нильсен) – 22:55 (5x5),

1:1 – Ким (Ким) – 24:18 (5x5),

2:1 – Йенсен (Бьеркстранд) – 32:14 (5x5),

3:1 – Хардт (Нильсен, Йенсен) – 56:35 (5x4)