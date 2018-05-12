Манчини потеряет €13 млн ради сборной Италии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини договорился с руководством клуба о разрыве контракта. Уже 14 мая специалист может стать главным тренером сборной Италии, сообщает Football Italia.

По данным источника, Манчини потеряет около €13 млн из-за преждевременного расторжения контракта.

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Наставник «Зенита» не проработал в России и года. По ходу сезона он неоднократно высказывался о желании возглавить «Скуадру адзурру», в которой он будет получать около €4,5 млн.

Ранее в ЦСКА обеспокоились возможными изменениями в центре обороны.