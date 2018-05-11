Дания одержала вторую победу подряд на домашнем ЧМ-2018

Сборная Дании обыграла команду Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев турнира, сообщает ТАСС.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никлас Йенсен, оформивший дубль, а также Фредерик Сторм.

Реклама

Таким образом, датчане завоевали третью победу на мировом первенстве, а для норвежцев это поражение стало третьим подряд.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.

Дания — Норвегия — 3 : 0 (1:0, 2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – Йенсен (Ларсен, Регин) – 19:13 (5x4),

2:0 – Йенсен (Ларсен, Бьеркстранд) – 26:17 (5x4),

3:0 – Сторм (Бедкер, Йенсен) – 33:58 (5x4)