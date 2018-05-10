Путин забросил пять шайб в гала-матче в Сочи

Президент России Владимир Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи, который завершился победой команды президента со счетом 12:7. Об этом сообщает ТАСС.

Первое результативное действие в исполнении президента произошло на седьмой минуте встречи. Заброшенная шайба помогла его команде увеличить преимущество до трех шайб. На четырнадцатой минуте глава государства оформил дубль в ворота сборной Ночной хоккейной лиги.

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Еще три шайбы президент забросил в третьей двадцатиминутке. Также Владимир Путин отметился тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Путин сыграл в хоккей в Сочи. Глава государства выступил за команду «Легенды хоккея».