«Реал» проиграл «Севилье» в матче Примеры

Мадридский «Реал» потерпел поражение от «Севильи» в матче 34-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».

Счет в игре открыли хозяева на 26 минуте, когда нападающий Виссам Бен-Йеддер переправил мяч в ворота «сливочных», а под конец первой половины встречи защитник Мигель Лаюн увеличил превосходство красно-белых. На 58 минуте капитан гостей Серхио Рамос имел возможность сократить преимущество «Севильи», но не реализовал пенальти, а на 84 минуте отправил мяч в свои ворота, доведя счет до разгромного. На 87 минуте форвард «Реала» Борха Майораль распечатал ворота хозяев, а уже в компенсированное время Рамос со второй попытки в игре реализовал пенальти. Итоговый счет — 3:2 в пользу «Севильи».

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«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого матча.

Футбол. Чемпионат Испании. 34-й тур

«Севилья» (Севилья) — «Реал Мадрид» (Мадрид) — 3:2

Голы: 1:0 — Бен-Йеддер, 26; 2:0 — Лаюн, 45; 3:0 — Рамос (аг), 84; 3:1 — Майораль, 87; 3:2 — Рамос (пен), 90+2.

Незабитые пенальти: нет — Рамос, 58.