Немецкие депутаты сыграют с Госдумой в футбол

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Депутаты немецкого Бундестага собираются провести товарищеский футбольный матч со сборной Госдумы по окончании чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Об этом ТАСС рассказал депутат парламента Германии Андре Хан.

«Я очень надеюсь, что смогу приехать на ЧМ-2018 в Россию, в прошлом году я был в Санкт-Петербурге на матче Кубка конфедераций. До ЧМ-2018 было запланировано провести дружеский матч против команды Госдумы в Берлине, к сожалению, это не получилось, но думаю, что после мирового первенства это удастся сделать», — заявил политик.

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Заместитель председателя фракции «Левые» Андре Хан прибыл в Россию для посещения финального матча розыгрыша Кубка России по футболу, в котором встретятся «Тосно» и курский «Авангард».

Ранее сообщалось, что Боярский в финале Кубка России поддержит «Тосно».