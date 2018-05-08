Бутырская: отношения Медведевой и Тутберидзе зашли в тупик

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская прокомментировала решение российской фигуристки Евгении Медведевой отказаться от сотрудничества с тренером Этери Тутберидзе, а также предположила, что могло стать причиной данного исхода.

«Истинной причины никто никогда не узнает. Наверное, они зашли в какой-то тупик. Это состояние, когда хочется что-то в жизни поменять. У нас такой вид спорта, где нет контрактов между спортсменами и тренерами и школой. Уходы позволительны. Для спортсмена это очень удобно, но для тренера — больно и обидно. Столько труда вложить в фигуриста, а потом так все сложилось», — цитирует Бутырскую «Спорт-Экспресс».

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Она также отметила, что с уходом Медведевой к специалисту из Канады Брайану Орсеру сильно скажется на карьере спортсменки.

«Женя хочет что-то поменять. Раз она начала проигрывать, нужно это делать. Она должна получить глоток свежего воздуха от перехода к новому тренеру. Думаю, через некоторое время мы увидим другую Медведеву. Она и так классная, так что именно другую — в иных образах. Когда один тренер и один и тот же хореграф, в программе начинает появляться однообразие», — добавила Бутырская.

Ранее сообщалось, что Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру.