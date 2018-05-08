Состояние экс-игрока «Зенита» сильно ухудшилось

Бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий тяжелым заболеванием, лишился способности говорить, сообщает ТАСС.

«Риксен больше не может говорить, он просто смотрит на свой балкон в доме в Валенсии. Единственный способ коммуникации — это моргание глазами. Болезнь разрушила его органы речи», — заявил друг Риксена Винсент де Врис.

Реклама

Также де Врис отметил, что не знает, сколько Риксен сможет это выдерживать.

«Вся сила исчезла из его рук и ног. Единственный вопрос только в том, как долго он сможет выдерживать это», — приводит его слова голландское издание NU.

Неутешительный диагноз — боковой амиотрофический склероз — был поставлен Риксену в 2013 году. С тех пор голландец борется за свою жизнь, но улучшений не наступает.

За «Зенит» Риксен выступал в 2007-2009 гг.

Ранее сообщалось, что Риксену установили памятник в Нидерландах.