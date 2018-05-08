Состояние экс-игрока «Зенита» сильно ухудшилось

Фернандо Риксен РИА Новости

Бывший игрок петербургского «Зенита» Фернандо Риксен, страдающий тяжелым заболеванием, лишился способности говорить, сообщает ТАСС.

«Риксен больше не может говорить, он просто смотрит на свой балкон в доме в Валенсии. Единственный способ коммуникации — это моргание глазами. Болезнь разрушила его органы речи», — заявил друг Риксена Винсент де Врис.

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Также де Врис отметил, что не знает, сколько Риксен сможет это выдерживать.

«Вся сила исчезла из его рук и ног. Единственный вопрос только в том, как долго он сможет выдерживать это», — приводит его слова голландское издание NU.

Неутешительный диагноз — боковой амиотрофический склероз — был поставлен Риксену в 2013 году. С тех пор голландец борется за свою жизнь, но улучшений не наступает.

За «Зенит» Риксен выступал в 2007-2009 гг.

Ранее сообщалось, что Риксену установили памятник в Нидерландах.