Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе желанием провести долгую карьеру

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала подробности своего сотрудничества с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«Переезд в Канаду меня никак не смущает и не пугает, так как намного больше половины людей, которые были со мной на протяжении этого тяжелого времени, не разговаривают на русском языке.

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Поэтому, наверное, не буду ощущать дискомфорта. Может быть, языковой барьер есть, но он минимальный. Надеюсь, мой английский, который стал намного лучше за последние несколько лет, позволит мне как можно продуктивнее работать», — сказала Медведева в эфире телеканала «Россия 24».

Фигуристка также назвала бредом слухи о смене гражданства.

«Да, из-за того, что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придется сменить место жительства на неопределенный срок, поскольку все-таки хочу провести долгую карьеру. Собственно, из-за этого происходят такие большие перемены», — заявила спортсменка.

Ранее Орсер прокомментировал желание Медведевой тренироваться у него тренироваться у него.