В «Барселоне» признали, что второй мяч в ворота «Реала» был забит с нарушением правил
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал эпизод со вторым голом в ворота мадридского «Реала» в матче 36-го тура чемпионата Испании. По словам форварда, он нарушил правила за мгновение до того, как Лионель Месси сделал счет 2:1 в пользу «сине-гранатовых», передает ТАСС.
«Думаю, там был небольшой фол, потому что Рафаэль Варан контролировал мяч, а я ударил его по ноге. Очевидно, что «эль класико» всегда проходит в таких условиях. Обе команды хотели победить, но все закончилось ничьей», — цитирует Суареса AS.
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Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 2:2.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.