Тарасова: уход Медведевой от Тутберидзе не является безосновательным

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила мнение, что решение российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе не является безосновательным, передает «Советский спорт».

«Чтобы Жене принять такое решение, как она приняла, нужны основания. Она не похожа на того человека, который легко освобождается от людей, которые составляли ее мир», — цитирует Тарасову Первый канал.

Ранее генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев озвучил причину, по которой Медведева решила отказаться от сотрудничества с Тутберидзе.