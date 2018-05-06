Костомаров: Медведеву не спасет переход к канадскому тренеру

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировал уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«Жене Медведевой уже 18. По моим ощущениям, переход к другому тренеру сейчас ничего не даст. В женском одиночном катании девочки выигрывают в основном до 18-20 лет.

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Юные подопечные Тутберидзе исполняют уже по два четверных прыжка на юниорских соревнованиях. Женя Медведева в свои 18 лет вряд ли выучит четверной.

Ее переход к канадскому тренеру Брайану Орсеру не спасет никаким образом. Аделина Сотникова выиграла Олимпиаду в 2014 году — и все. Ее время прошло», — сказал Костомаров.

Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.