Известный тренер: Тутберидзе заслуживает ухода своих фигуристок

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» прокомментировала уход Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе.

«Вот как от меня ушла Ксения Столбова и стала олимпийской чемпионкой с моими программами — вот так же и здесь. Дети уходят. Значит, что-то не то было.

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Как их можно осуждать? У них одна жизнь — короткая, спортивная. Они живут, как считают нужным. Человек идет туда, где, как он считает, ему будет лучше. Осуждать Медведеву мы не имеем права, не зная всех обстоятельств. Посмотрим на нее в сезоне. В этой ситуации жаль тренера — вот и все. Ну, значит, Этери заслуживает того, что от нее уходят»? — сказала Великова.

Ранее сообщалось, что фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну.