Фанаты обвинили Медведеву в предательстве и призвали покинуть страну
Фанаты фигуристки Евгении Медведевой эмоционально отреагировали на информацию о том, что спортсменка покидает своего тренера Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Слабачка! Изменщица! Вали из России. И возьми свою маразматичку Тарасову», — написал один из интернет-пользователей под фото Медведевой в инстаграме.
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Однако многие поклонники фигуристки встали на ее сторону.
«Женя, знайте,что несмотря на то, какое решение Вы примете, мы всегда его поддержим!» — написал один из комментаторов.
Ранее заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал решение Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.