Сборная Канады разгромила Южную Корею в матче чемпионата мира по хоккею
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Южной Кореи со счетом 10: 0 во втором матче чемпионата мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает ТАСС.
Заброшенный шайбами в составе победителей отметились Тайсон Джост (дубль), Райан Ньюджент-Хопкинс, Колтон Парэйко, Райан О'Райлли, Пьер-Люк Дюбуа, Брэйден Шенн, Джоэл Эдмундсон, Коннор Макдэвид и Джордан Эберле.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.
Южная Корея — Канада — 0:10 (0:2, 0:6, 0:2)
Голы: 0:1 – Ньюджент-Хопкинс (Шварц, Макдэвид) – 08:41 (5x5),
0:2 – Джост (Эберле, Барзал) – 17:16 (5x5),
0:3 – Парэйко (Макдэвид, Экблад) – 21:07 (5x4),
0:4 – О'Райлли (Барзал) – 21:57 (5x5),
0:5 – Дюбуа (Эдмундсон, Пажо) – 22:32 (5x5),
0:6 – Шенн (Экблад, Бейли) – 27:33 (5x4),
0:7 – Джост (Хорват, Дюбуа) – 36:24 (5x5),
0:8 – Эдмундсон (Барзал, Бовилье) – 36:42 (5x5),
0:9 – Макдэвид (Пулок, Дюбуа) – 44:40 (5x5),
0:10 – Эберле (Эдмундсон, Джост) – 48:55 (5x5)