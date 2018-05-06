Фигурист Коляда выразил желание сотрудничать с тренером Арутюняном

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда выразил намерение сотрудничать с тренером Рафаэлом Арутюняном.

«Миша хочет приехать покататься в нашей компании, на что я дал добро, хотя не всем это разрешаю.

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Просто я его очень уважаю и как спортсмена, и как человека. Пытаемся организовать его приезд вместе с тренером Валентиной Чеботаревой. Надеюсь, получится», — приводит слова тренера «РИА Новости».

Арутюнян отметил, что «о постоянном сотрудничестве речи не идет».

Ранее Арутюнян прокомментировал решение Евгении Медведевой уйти от тренера Этери Тутберидзе.