Француз разогнался на велосипеде до 300 км/ч и погиб

Французский спортсмен Франсуа Жисси погиб во время подготовки к установлению нового мирового рекорда скорости на велосипеде, сообщает «Советский спорт».

Спортсмен во время тренировки не справился с управлением и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч.

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Французу оказали помощь, однако от полученных травм он скончался.

В 2014 Жисси поставил рекорд скорости, разогнавшись 333 км/ч. Спортсмен хотел превзойти отметку в 400 км/ч. Для этого он использовал реактивный велосипед собственной сборки.

Ранее сообщалось, что знаменитый арбитр всероссийской и международной категории по фигурному катанию Петр Грушман скончался на 72-м году жизни.