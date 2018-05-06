Гачинский: даже в теории нельзя представить уход Медведевой от Тутберидзе

Бронзовый призер чемпионата мира — 2011 Артур Гачинский прокомментировал решение российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить совместную работу с тренером Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, я пока в это не верю — в то, что она ушла. Не читал пока комментариев от самой Евгении, поэтому сам ничего не могу прокомментировать. Даже в теории не могу представить, что бы это могло быть. Потому что Женя работала с Этери Георгиевной очень много и очень давно. Нужно дождаться комментариев самой Медведевой», — цитирует Гачинского «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Медведева ушла от своего тренера Тутберидзе.