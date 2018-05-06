НХЛ предупредила любителя облизывать соперников о санкциях

Руководство Национальная хоккейная лига (НХЛ) вынесло предупреждение нападающему «Бостон Брюинз» Брэду Маршану за неподобающее поведение, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы НХЛ, Маршан будет наказан, если продолжит облизывать хоккеистов команды соперника.

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«Нападающий «Бостона» Брэд Маршан был поставлен в известность, что НХЛ сочла его действия во втором периоде четвертого матча серии 1/4 финала плей-офф против «Тампы» неприемлемыми, и что подобное поведение в будущем приведет к применению дисциплинарных санкций», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Маршан лизнул форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райана Кэллахана во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции.

Маршан ведет себя подобным образом не первый раз. Например, во время первой игры в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» он сначала обнял нападающего Лео Комарова, а затем лизнул его щеку.