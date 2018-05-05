«Краснодар» обыграл «СКА-Хабаровск» в чемпионате России по футболу

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«Кранснодар» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 29-го тура российской футбольной Премьер-Лиги (РФПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС.

Единственный мяч в добавленное к первому тайму время забил Виктор Классон. В концовке встречи дальневосточный клуб упустил шанс сравнять счет после того, как Максим Канунников не смог реализовать пенальти.

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Эта победа позволила «Краснодару» выйти на третье место в РФПЛ, однако у «Зенита» и ЦСКА по матчу в запасе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» — «Краснодар».

Футбол. Россия. Премьер-Лига. 29-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1

Гол: 0:1 — Классон, 45+1