Форвард «Бостона» Маршан вновь облизал соперника
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан облизал форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райана Кэллахана во время четвертого матча полуфинальной серии Восточной конференции, сообщает «Советский спорт».
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ранее обращался к Маршану с просьбой не лизать и не обнимать игроков команды соперника. Однако 29-летний канадец проигнорировал данную просьбу.
Реклама
Маршан ведет себя подобным образов не первый раз. Например, во время первой игры в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» он сначала обнял нападающего Лео Комарова, а затем лизнул его щеку.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде одержала победу над «Бостон Брюинз» в овертайме со счетом 4:3.
BRAD NO pic.twitter.com/ncbUbHp9w5— NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 5 мая 2018 г.