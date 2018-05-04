Фигуристка Загитова продолжит заниматься под руководством Тутберидзе

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о дальнейшем сотрудничестве российской фигуристки Алины Загитовой с тренером Этери Тутберидзе после того, как еще одна россиянка Евгения Медведева приняла решение уйти к другому специалисту.

«Тутберидзе продолжит работать с Алиной Загитовой и с огромной скамейкой запасных других фигуристов», — цитирует Лайшева RT.

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Загитова и Медведева под руководством Тутберидзе стали призерами зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании, Медведева — серебряную.

Ранее стало известно имя нового тренера Медведевой.