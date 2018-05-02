Американская гимнастка прыгнула с бревна и приземлилась на голову

Американская гимнастка, абсолютная чемпионка мира 2017 года Морган Херд приземлилась на голову в конце выступления на бревне в рамках чемпионата Тихоокеанского побережья 2018 года в Колумбии. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Выступление на бревне прошло не так хорошо, как я рассчитывала. Но со мной все в порядке», — сказала 16-летняя гимнастка после выступления.

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Отмечается, что никаких серьезных повреждений у спортсменки не было обнаружено, однако врачи приняли решение снять Херд с соревнований.

Ранее сообщалось, что в Амурской области скончался десятилетний мальчик, на которого упали футбольные ворота на сельском стадионе.