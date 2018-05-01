Журова: Родченков сам признался в клевете против российского биатлона

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова считает, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков косвенно признался в клевете на российский биатлон. Об этом сообщает НСН.

«Спортсменки защищают свою честь и достоинство, понимают, что Родченков их оклеветал, причем сам косвенно признался в этом на допросе в Спортивном арбитражном суде, когда заявил, что лично не давал спортсменам «Дюшес», не контролировал прием ими запрещенных препаратов и пробы не менял.

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В этом плане очень странно, что теперь он старается интерпретировать наши иски так, будто они направлены на выявление его места нахождения. Никому его искать не нужно, главное, чтобы он ответил за свои слова», — заявила Журова.

Ранее сообщалось, что Журова назвала весьма странным встречный иск Родченкова к бизнесмену Михаилу Прохорову.