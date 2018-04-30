Анчелотти не намерен возглавлять российские клубы

Итальянский специалист Карло Анчелотти не намерен переезжать в Россию, чтобы возглавить «Зенит» или «Локомотив», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Отмечается, что 58-летний тренер действительно провел встречу с президентом «Локомотива» Ильей Геркусом, но она не касалась возможной работы Анчелотти в российских командах.

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По словам источника, Геркус прибыл в Италию для поиска новых футболистов и обсудил со специалистом возможные трансферы «железнодорожников».



Сейчас итальянец находится без работы и является кандидатом на пост главного тренера национальной сборной Италии.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» опроверг информацию о возможном назначении Анчелотти.