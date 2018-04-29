«Барселона» в 25-й раз стала чемпионом Испании

Футбольный клуб «Барселона» на выезде обыграла «Депортиво» в 35-м туре чемпионата Испании и досрочно стала чемпионом страны, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Хет-триком в составе каталонского клуба отметился Лионель Месси. Еще один мяч на счету Филиппе Коутиньо. За хозяев отличились Лукас Перес и Эмре Чолак.

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«Барселона» в 25-й раз выиграла чемпионат Испании. Лидирует по числу титулов мадридский «Реал» — 33.

Футбол. Чемпионат Испании. 35-й тур

«Депортиво» (Ла-Корунья) — «Барселона» (Барселона) — 2:4

Голы: 0:1 — Коутиньо, 7; 0:2 — Месси, 38; 1:2 — Перес, 40; 2:2 — Чолак, 64; 2:3 — Месси, 82; 2:4 — Месси, 85