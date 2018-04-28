«Индиана» обыграла «Кливленд» и сравняла счет в серии плей-офф НБА

«Индиана Пэйсерс» на своем паркете одержала победу над «Кливленд Кавальерс» в шестом матче 1/8 финала плей-офф НБА со счетом 121:87. Об этом сообщает «Советский спорт».

Самым результативным игроком встречи был признан защитник «Индианы» Виктор Оладипо, оформивший трипл-дабл из 28 очков, 13 подборов и 10 передач.

Реклама

В составе гостей 22 очка у Леброна Джеймса, включая пять подборов и семь передач.

Баскетбол. НБА — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 7-й матч

Кливленд Кавальерс (Кливленд) — Индиана Пэйсерс (Индианаполис) — 119:83 (24:30, 26:30, 28:20, 22:24).