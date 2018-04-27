Министр спорта Колобков рассказал о новых судебных исках к Родченкову

Российская сторона подаст новые иски в суды после заявлений информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом заявил министр спорта Павел Колобков.

«Вина должна была быть доказана со всеми доказательствами, чего не было. Впереди нас ждут многие процессы в судах по нашим спортсменам», — сказал Колобков в комментарии «РИА Новости».

Ранее скелетонист Александр Третьяков обвинил Григория Родченкова в том, что он причастен к завершению карьеры лыжника Александра Легкова.