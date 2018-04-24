СМИ: Анчелотти в скором времени возглавит сборную Италии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти постоянно отражает нападки критиков на его... Reuters

Новым главным тренером сборной Италии по футболу может стать Карло Анчелотти. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Corriere dello Sport, Анчелотти близок к подписанию контракта с Итальянской футбольной федерацией.

Отмечается, что 23 апреля специалист встретился с представителями руководства Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини и Алессандро Костакуртой.

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Сторонам осталось урегулировать лишь финансовый вопрос. Сообщается, что организация ограничена в средствах и может предложить Анчелотти €5 млн в год, что значительно меньше его зарплаты в «Баварии».

Итальянскому тренеру будет предложено самостоятельно определить состав тренерского штаба. В него могут войти сын специалиста Давиде, а также один из его бывших подопечных — Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

Ранее сообщалось, что до 20 мая сборную Италии может возглавить наставник «Зенита» Роберто Манчини.