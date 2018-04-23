СМИ назвали Месси самым высокооплачиваемым футболистом в сезоне

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал по итогам текущего сезона самым высокооплачиваемым футболистом, передает ТАСС.

По информации издания France Football, аргентинец за один сезон заработал €125 млн. Источник уточняет, что в данную сумму входят доходы футболиста от рекламных контрактов.

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Вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков стал форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доходы за один сезон достигли €94 млн. Тройку лидеров рейтинга замыкает бывший одноклубник Месси, ныне выступающий за французский «ПСЖ» и сборную Бразилии Неймар — €81,5 млн.

Среди тренеров самым высокооплачиваемым специалистом признан наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В активе португальца €26 млн.

После него в списке «богачей» идет итальянец Марчелло Липпи, возглавляющий сборную Китая (€23 млн), главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне (€22 млн), а также Зинедин Зидан (€21 млн), под руководством которого мадридский «Реал» ведет борьбу за третью победу в Лиге чемпионов подряд.