Мутко призвал отнестись спокойно к ошибочной желтой карточке Смолова

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал показанную арбитром Артемом Чистяковым ошибочную желтую карточку нападающему «Краснодара» Федору Смолоу в матче с тульским «Арсеналом». Слова чиновника приводит ТАСС.

«Хочу сказать всем, кто пытается повлиять на ситуацию через СМИ: есть регламент, по которому живет российский футбол. А то Федя (Смолов) вон уже договорился, что сделал выводы по чемпионату. По десятку других моментов он не сделал выводы?» — сказал Мутко.

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Он отметил, что момент видели все, и еще надо понять, почему судья так поступил.

«Есть кому разобраться, не волнуйтесь, только не надо ни на кого давить, обвинять. Давайте относиться к ситуации спокойно. Решение будет принято, и, поверьте мне, оно будет справедливым.

Еще раз скажу: мы будем делать все, чтобы у нас был объективный чемпионат. Если кто-то собирается влиять на чемпионат, будем делать все, чтобы у него это не получилось», — добавил вице-премьер.

Ранее ошибку судьи прокомментировал глава департамента судейства РФС Андрей Будогосский.