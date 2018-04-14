Дина Аверина завоевала золото на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Россиянка Дина Аверина одержала победу в многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Об этом сообщает ТАСС.

На этапе, который проходит в итальянском Пезаро, 19-летняя спортсменка показала результат 75,100 балла.

Серебряную медаль завоевала Катрин Тасева из Болгарии (69,850), бронзу выиграла израильтянка Линой Ашрам (69,400).

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Еще одна россиянка Арина Аверина заняла четвертое место (68,450).

Этап Кубка мира в Пезаро завершится 15 апреля.

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