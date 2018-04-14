Лукашенко намерен обсудить с Путиным вопрос статуса белорусских игроков в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным статус белорусских игроков в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил глава Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) Семен Шапиро, передает ТАСС.

Белорусские хоккеисты Андрей Стась и Николай Стасенко после перехода в клубы КХЛ приняли российское гражданство, чтобы не считаться легионерами. В связи с этим они лишились права выступать за сборную Белоруссии по хоккею.

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«Да, мы потеряли некоторых хоккеистов, есть вопросы по Андрею Стасю, Николаю Стасенко, но не сказал бы, что это такая уж большая проблема. Мы продолжаем общаться с коллегами в России по этому вопросу», — приводит слова Шапиро белорусский портал tut.by.

Он отметил, что к этой теме планирует подключиться Александр Лукашенко.

«Он сказал, что планирует обсудить эту тему с президентом России. Сейчас же получается, что когда уезжаешь в Америку, то остаешься белорусом, а когда в Россию — становишься легионером», — добавил глава ФХРБ.

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