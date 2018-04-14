Сироткин стал 16-м в квалификации Гран-при Китая
Гощик «Феррари» Себастьян Феттель завоевал выиграл квалификацию Гран-при Китая «Формулы-1», сообщает ТАСС.
Второе время показал его напарник по команде, Кими Райкконен. Тройку лидеров замкнул Валттери Боттас на «Мерседесе».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин показал 16-е время и опередив своего напарника по команде канадца Лэнса Стролла.
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация
1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.31,095
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,087
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,530
4. Льюис Хэмилтон(«Мерседес») +0,580
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,701
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,853
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,437
8. Серхио Перес («Форс Индия») +1,663
9. Карлос Сайнс («Рено») +1,724
10. Ромен Грожан («Хаас») +1,760
11. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.32,986
12. Эстебан Окон («Форс Индия») — 1.33,057
13. Фернандо Алонсо («Макларен») — 1.33,232
14. Стоффель Вандорн («Макларен») — 1.33,505
15. Брендон Хартли («Торо Россо») — 1.33,795
16. Сергей Сироткин («Уильямс») — 1.34,062
17. Пьер Гасли («Торо Россо») — 1.34,101
18. Лэнс Стролл («Уильямс») — 1.34,285
19. Шарль Леклер («Заубер») — 1.34,454
20. Маркус Эрикссон («Заубер») — 1.34,914