Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Питтсбург» в Кубке Стэнли
«Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Питтсбург Пингвинз» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Шейн Гостисбер, Шон Кутюрье, Трэвис Конечны, Нолан Патрик и Эндрю Макдональд. У хозяев единственную шайбу забросил Патрик Хернквист.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал две результативные передачи.
Счет в серии между «Филадельфией и «Питтсбургом» стал равным — 1:1. Следующий матч пройдет 15 апреля.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала
«Питтсбург Пингвинз» (США, Питтсбург) — «Филадельфия Флайерз» (США, Филадельфия) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
0:1 — Гостисбер (Жиру, Кутюрье) — 18:23;
0:2 — Кутюрье (Проворов, Раффль) — 20:47;
0:3 — Конечны (Симмондс, Проворов) — 41:29;
0:4 — Патрик (Кутюрье, Ворачек) — 45:50;
1:4 — Хернквист (Шульц, Дюмулин) — 45:27;
1:5 — Макдональд (Лехтеря) — 59:44