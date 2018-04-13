В результате взрыва во время матча на стадионе Сомали погибло пять человек

При взрыве во время футбольного матча в городе Барава на юге Сомали погибло пять человек, сообщает «Советский спорт».

По информации Garowe Online, во время матча между «Эльманом» и «Эс-Уай-Эл» сработало взрывное устройство, которое было заложено на VIP-трибуне.

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Известно о восьми пострадавших, а также пяти погибших болельщиках.



Ранее игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью Ингленд Пэтриотс» Джулиан Эдельман сумел предотвратить стрельбу в одной из американских школ.