Глава ФИДЕ Илюмжинов рассказал о поддержке со стороны Путина

Глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что он имеет поддержку со стороны президента России Владимира Путина.

«21 июля 2017 года мы встретились с Владимиром Владимировичем, и я поинтересовался его мнением относительно моего участия в выборах президента ФИДЕ. Он поддержал меня, за что я ему очень благодарен. Если честно, я всегда ставлю его в пример другим главам государств и премьер-министрам.

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В течение 23 лет я езжу по миру и ни разу не видел политического лидера, который бы был так вовлечен в развитие нашего спорта», — цитирует Илюмжинова газета «Известия».

Ранее президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки действующего президента.