Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:5, сообщает «Советский спорт».

В составе «молний» дубль оформил Энтони Чирелли, еще по одной шайбе забросили Янни Гурд, Дэн Джирарди, Брейден Пойнт Виктор Хедман, а также российский нападающий Никита Кучеров, также отметившийся результативной передачей.

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У гостей авторами голов стали Кейси Миттельштадт, Александр Нюландер, Джейсон Поменвилль, Джордан Нолан и Кайл Окпосо.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 7:5 (3:2, 1:3, 3:0)

1:0 — Чирелли (Гурд) — 00:30,

1:1 — Миттельштадт (Сканделла, Родригес) — 02:57 (5x4),

2:1 — Кучеров — 04:35,

2:2 — Нюландер (Гуле, Ристолайнен) — 06:32,

3:2 — Гурд (Киллорн) — 09:40,

4:2 — Джирарди (Кучеров, Палат) — 21:04,

4:3 — Поменвиль (Гуле, Родригес) — 28:59,

4:4 — Нолан (Ларссон) — 35:58,

4:5 — Окпосо (Айкел, О'Райлли) — 38:45 (5x4),

5:5 — Чирелли (Киллорн, Сергачев) — 46:15,

6:5 — Пойнт (Киллорн, Гурд) — 47:02,

7:5 — Хедман (Василевский) — 58:34 (en)