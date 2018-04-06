Две передачи Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Питтсбургом»
«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме проиграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Фил Кессел, также отличились Патрик Хернквист, Крис Летанг и Конор Шири. У хозяев отличились Зак Веренски, Мэттью Калверт, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.
Российский форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин записал на свой счет две результативные передачи. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал один голевой пас.
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 38 из 43 бросков по своим воротам.
Несмотря на поражение, «Блю Джекетс» сумели выйти в плей-офф НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус Блю Джекетс» (США, Коламбус) — «Питтсбург Пингвинз» (США, Питтсбург) — 4:5 (2:2, 1:0, 1:2, 0:1)
1:0 — Веренски (Дюбуа, Панарин) — 05:11;
1:1 — Кессел (Шульц, Кросби) — 10:26 (5x4);
2:1 — Калверт (Джонсон) — 12:39;
2:2 — Хернквист (Шульц) — 15:35;
3:2 — Дженнер (Ванек, Милано) — 26:35 (5x4);
3:3 — Летанг (Малкин, Хернквист) — 42:58 (5x4);
4:3 — Аткинсон (Дюбуа, Панарин) — 48:25 (5x5);
4:4 — Шири (Кессел) — 52:16;
4:5 — Кессел — 61:06 (3x3)