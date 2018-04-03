Экс-игрок «Рубина» Сонг подал ответный иск на казанский клуб

Бывший полузащитник «Рубина» Алекс Сонг подал ответный на казанский клуб, сообщает «РИА Новости».

По информации пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА), жалоба со стороны камерунца в отношении российского клуба была получена после того, как казанцы подали иск на игрок.

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«Мы можем подтвердить, что ФИФА получила иск от игрока Алекса Сонга против казанского «Рубина». Сейчас идет разбирательство, поэтому более подробных комментариев не будет», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Рубин» подал жалобу в ФИФА на Сонга за досрочное расторжение контракта.