СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Петербургский СКА на выезде обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции со счетом 5:2. Об этом сообщает ТАСС.

Голами в составе победителей отличились Патрик Торесен, Ярно Коскиранта, Патрик Херсли, Никита Гусев и Александр Барабанов. У ЦСКА шайбы забросили Кирилл Петров и Михаил Григоренко.

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КХЛ — плей-офф. Финал — Запад. 3-й матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

0:1 – Торесен (Гавриков, Шипачев) – 16:04 (5x5)

1:1 – Петров (Андронов, Ничушкин) – 17:58 (5x5)

1:2 – Коскиранта (Барабанов) – 19:06 (5x5)

1:3 – Херсли – 21:16 (5x5)

1:4 – Гусев (Плотников) – 23:37 (5x5)

2:4 – Григоренко (Капризов) – 32:28 (5x5)

2:5 – Барабанов – 57:44 (en)