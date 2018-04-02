«Рубин» планирует взыскать со своего бывшего игрока Сонга €40 млн

Казанский «Рубин» обратился в Палату по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) для взыскания с бывшего игрока клуба Алекса Сонга €40 миллионов. Футболист расторг контракт с клубом в одностороннем порядке. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Данная сумма была зафиксирована в контракте футболиста. Клуб считает, что игрок разорвал соглашение неправомерно», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Рубин» подаст иск в суд на экс-игрока «Барселоны».