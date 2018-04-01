«Зенит» на выезде обыграл «Уфу» в матче РФПЛ
Петербургский «Зенит» на выезде одержал победу над «Уфой» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе сине-бело-голубых мяч забил Бранислав Иванович. Автором автогола стал защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру.
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У хозяев единственным голом отметился Иван Пауревич.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Россия. Премьер-Лига. 24-й тур
«Уфа» (Уфа) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2
Голы: 0:1 — Иванович — 17, 0:2 — Неделчяру — 21 (автогол), 1:2 — Пауревич — 63