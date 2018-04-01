«Зенит-Казань» посетит место трагедии в Кемерове перед игрой с «Кузбассом»

Капитан казанского волейбольного клуба «Зенит» Александр Бутько объявил, что команда после прилета в Кемерово посетит место трагедии, где погибли 64 человек в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». «Зениту» предстоит провести второй матч полуфинальной серии чемпионата России с «Кузбассом», сообщает «Советский спорт».

«Насколько я знаю, в Кемерово из аэропорта мы поедем на место трагедии, почтим память жертв. Конечно, это тяжело. Но тяжело не только для нас — в таком же состоянии будут все, кто придет на трибуны. Уверен, будет минута молчания. Мы профессионалы, нам нужно будет думать об игре. «Кузбасс» не стал переносить матчи, значит, нужно играть», — цитирует Бутько Sntat.

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Матч «Кузбасс» — «Зенит-Казань» состоится 6 апреля.

25 марта в Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар. В результате трагедии погибли 64 человек, среди которых 41 — дети.