Гол Дзюбы не спас «Арсенал» от поражения в матче с «Динамо»

Московское «Динамо» обыграло тульский «Арсенал» в матче 24-го тура чемпионата России, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Владимир Рыков и Федор Черных. У гостей мяч забил Артем Дзюба.

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«Динамо» (27 очков) поднялось на десятое место в турнирной таблице, «Арсенал» (32) остался на седьмой строчке.

Футбол. Чемпионат России. 24-й тур

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1

Голы: 0:1 — Дзюба, 53; 1:1 — Рыков, 71; 2:1 — Черных, 74