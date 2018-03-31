Брата игрока НБА расстреляли на парковке в Портленде
Сводный брат баскетболиста клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмиана Лилларда Джарелл получил огнестрельные ранения, сообщает San Jose Mercury News.
После нападения 20-летний молодой человек остался жив. Брат баскетболиста забежал в соседний магазин, где его позже обнаружили прибывшие полицейские.
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В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают двоих подозреваемых.
Ранее сообщалось, что «Портленд» обыграл «Клипперс» в домашнем матче НБА.