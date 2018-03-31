Передача Сергачева помогла «Тампе» одержать победу над «Рейнджерс» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. В составе победителей дубли оформили Седрик Пакетт и Брейден Пойнт, также отличились Алекс Киллорн, Джей Ти Миллер и Дэн Джирарди. У хозяев шайбы забросили Брэди Шей, Филип Хитил и Крис Крайдер.

Реклама

Защитник «молний» Михаил Сергачев и форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич отдали по результативной передаче.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» (США, Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — 3:7 (1:0, 0:2, 2:5)

1:0 — Шей (Бучневич, Деарне) — 14:59;

1:1 — Пакетт (Миллер, Сергачёв) — 23:15;

1:2 — Киллорн (Чирелли, Хедман) — 24:33;

1:3 — Миллер (Хедман, Киллорн) — 40:35 (5x4);

1:4 — Пакетт (Конакер, Куниц) — 41:53;

1:5 — Пойнт (Гурд) — 42:38;

2:5 — Хитил (Цуккарелло, Хейз) — 48:14;

3:5 — Крайдер (Зибанеджад, Фаст) — 56:31;

3:6 — Пойнт (Гурд) — 58:16 (en);

3:7 — Джирарди (Пакетт) — 59:26 (5x4)