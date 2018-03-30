Поединок между Поветкиным и Джошуа может пройти в Москве

Менеджер промоутерской компании «Мир бокса» Вадим Корнилов заявил, что поединок между российским боксером Александром Поветкиным и представителем Великобритании Энтони Джошуа может пройти в Москве, сообщает ТАСС.

»Владимир Кличко получил £20 млн за бой с Поветкиным, поэтому может быть огромный интерес к бою с Джошуа, это поединок именно такой величины. В зависимости от времени, мы могли бы собрать футбольный стадион «Лужники», это место с достаточной значимостью для такого боя.

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В России это мог бы быть масштабный бой, но в Великобритании он тоже может быть масштабным, потому что здесь много выходцев из России. Так что проведение боя возможно и там, и там», — цитирует Корнилова Sky Sports.

Ранее Олимпийский чемпион, экс-тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк заявил, что Поветкин готов провести поединок с Джошуа.