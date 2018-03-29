Егорова обыграла биатлонисток сборной России и стала чемпионкой страны
23-летняя биатлонистка Анастасия Егорова стала чемпионкой России в индивидуальной гонке, сообщает ТАСС.
Егорова смогла победить, несмотря на три промаха.
Второе место заняла Тамара Воронина. Третьей стала Ирина Услугина.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Женщины, индивидуальная гонка, 15 км
1. Анастасия Егорова — 48.21,2 (3 промаха)
2. Тамара Воронина — 2,4 (0)
3. Ирина Услугина — 1.05,2 (2)
4. Любовь Филимонова — 1.12,9 (1)
5. Маргарита Васильева — 1.56,5 (3)
6. Светлана Миронова — 2.23,0 (4)