Феттель выиграл первый этап Гран-при «Формулы-1» в сезоне
Победу в первой гонке сезона в Формуле-1 — Гран-при Австралии одержал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Об этом сообщает «Советский спорт».
На втором месте финишировал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, который является действующим чемпионом. Третье место занял пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Формула-1. Гран-при Австралии
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +5,036
3. Кими Райкконен («Феррари») +6,309
4. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +7,069
5. Фернандо Алонсо («Макларен») +27,886
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +28,945
7. Нико Хюлькенберг («Рено») +32,671
8. Валттери Боттас («Мерседес») +34,339
9. СтоффельВандорн («Макларен») +34,921
10. Карлос Сайнс («Рено») +45,722
11. Серхио Перес («Форс Индия») +46,817
12. Эстебан Окон («Форс Индия») +1.00,278
13. Шарль Леклер («Заубер») +1.15,759
14. Лэнс Стролл («Уильямс») 1.18,288
15. Брендон Хартли («Торо Россо») +1 круг
16. Роман Грожан («Хаас») — не финишировал
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — не финишировал
18. Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
19. Маркус Эрикссон («Заубер») — не финишировал
20. Сергей Сироткин («Уильямс») — не финишировал
Ранее сообщалось, что российский пилот Сергей Сироткин сошел с дистанции в своей дебютной гонке «Формулы-1».